Украинцы стали больше пить дешевый виски

В январе-сентябре 2013 года выпуск водки в Украине снизился на 17,8%, сообщила исполнительный директор ассоциации "Укрводка" Алина Шолохман. Падение показателей реализации продукции показали все крупные производители крепкого алкоголя, пишет «КоммерсантЪ-Украина».

Коммерческий директор сети "Велика кишеня" Дмитрий Каширин связывает наблюдаемое уменьшение желания потребителей к приобретению водки общим снижением спроса на алкоголь. Впрочем, эксперт Украинского медицинского и мониторингового центра по алкоголю и наркотикам Минздрава Юрий Юдин говорит, что тенденции к снижению употребления алкоголя в Украине не наблюдается.

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Украинцы стали больше экспериментировать с импортными напитками, которые были недоступны для них ранее, считает генеральный директор "Алкогольных традиций" Роман Вашколуп.

"В первую очередь речь идет о вине и виски под private label розничных торговых сетей и недорогих торговых марок",— поясняет Вашколуп. По его словам, некоторые ритейлеры на полке с водкой вплотную ставят виски стоимостью 57-63 грн за бутылку.

"Для многих потребителей данная цена является приемлемой, поскольку ранее они не могли себе позволить эту продукцию, а сейчас — могут, пусть даже доложив разницу по отношению к бутылке хорошей водки",— отметил Вашколуп. Представители крупных торговых сетей, в числе которых "Фуршет" и "Сильпо", подтвердили, что наблюдают рост спроса на алкогольную продукцию под private label. "Водка по-прежнему остается напитком номер один у украинцев, на втором месте — дешевый виски",— говорит Дмитрий Каширин.

По мнению генерального директора Global Spirits Сергея Величко, стагнация рынка водки неизбежна из-за прослеживающейся последние несколько лет тенденции к росту употребления других алкогольных напитков. "Однако наблюдаемое в Украине резкое падение рынка водки также связано с тем, что, начиная с весны, на рынке появились так называемые бальзамы и экстракты 40-градусной крепости. "Под видом этих "целебных напитков", по сути, реализуется водка без уплаты акцизов по сниженной цене",— считает он.

Следует отметить, что поставки водки упали не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. По данным "Укрводки", в январе-сентябре экспорт обвалился на 23%. Во многом это связано c обострившимися отношениями между Украиной и Россией — крупнейшим экспортным рынком сбыта украинской водки. Напомним, начиная с середины августа, Федеральная таможенная служба России усилила проверки продукции всех украинских производителей. Для многих экспортеров алкоголя растаможивание не только затянулось на несколько недель, но также привело к дополнительным затратам на внесение обеспечительных платежей, которые потребовала российская сторона. Правда, сейчас крупнейшие игроки рынка утверждают, что не испытывают каких-либо трудностей с поставкой украинской водки на территорию России.