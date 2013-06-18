Украина - на третьем месте в мировом рейтинге любителей водки

Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного на основе данных британской компании International Wine & Spirit Research. Согласно ему, на одного жителя Украины (включая женщин и детей) приходится 7,7 литра водки в год, передает Zn.ua.

Первое место в данном рейтинге принадлежит России (13,9 литра), второе - Беларуси (11,3), четвертое - Польше (7,0), пятое - Казахстану (5,9).

Всего же жители Земли в 2012 году употребили 4,44 млрд литров водки.

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Кроме того, земляне выпили 1,47 млрд литров рома (лидер Куба - 4,9 литра на человека), 0,86 млрд литров скотча и виски (лидер Франция - 1,9 литра на человека), 0,44 млрд литров джина (лидер Филиппины - 1,4 литра) и 0,23 млрд литров текилы (лидер Мексика - 0,63 литра).

В топ-любителей этих видов алкоголя украинцы не попали. Россияне же отметились и в них, став третьими по потреблению текилы, и шестыми - виски и скотчу. В свою очередь американские выпивающие заняли вторые места по потреблению рома, виски, джина и первыми — по поглощению текилы.