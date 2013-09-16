29% украинцев употребляют алкоголь для снятия стресса - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом социолог компании Research & Branding Group Евгений Копатько сообщил на пресс-конференции в Киеве, презентуя результаты социсследования.

«Каждый второй житель Украины (51%) в настоящее время употребляет алкогольные напитки, а еще 15% украинцев не употребляют алкоголь сейчас, но раньше употребляли. Никогда не употребляли алкогольные напитки треть жителей страны (34%)», - сказал эксперт.

Говоря о частоте употребления алкогольной продукции, Копатько отметил, что треть употребляющих алкоголь украинцев делают это с частотой два-три раза в месяц (31%) либо реже, чем раз в месяц (29%), каждый пятый – примерно раз в месяц (21%), а еще 16% опрошенных употребляют алкоголь несколько раз в неделю.

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В соответствии с данными исследования, частота употребления алкоголя зависит от пола: чаще алкогольные напитки употребляют мужчины. 22% опрошенных мужчин указали, что пьют несколько раз в неделю, 39% - два-три раза в месяц, 18% - раз в месяц, 17% - реже одного раза в месяц.

В свою очередь женщины, как правило, употребляют алкоголь реже раза в месяц (44%), раз в месяц (22%), и только 7% указали, что употребляют алкоголь несколько раз в неделю.

Также опрос показал, что чаще всего украинцы пробуют алкогольные напитки в возрасте 16-18 лет (42%), каждый пятый употребляющий алкоголь впервые попробовал его в возрасте 19-ти – 21-го года (21%), 16% - в возрасте 14-15 лет и 14% - во взрослом возрасте старше 21 года.

Согласно данным опроса, тремя основными причинами употребления алкоголя, как правило, является распитие по поводу и во время праздников – 71%, для снятия стресса – 29% и потому что так делают окружающие (за компанию).

Компания Research & Branding Group проводила исследование с 20 по 31 августа 2013 года. Сбор информации проводился методом личного интервью в 24-х областях Украины и АР Крым. Объем выборочной совокупности составил 2079 человек. Ожидаемая средняя ошибка выборки составляет 2,2%.