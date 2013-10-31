Суд оставил Маркова под стражей до 20 декабря

Апелляционный суд города Киева до 20 декабря оставил под стражей бывшего народного депутата Украины Игоря Маркова.

Как передает корреспондент УНИАН, адвокат Александр Казарновский сообщил журналистам, что таким образом суд отказал в удовлетворении соответствующей жалобы сторонам защиты Маркова.

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Отвечая на вопрос о состоянии здоровья экс-депутата, который содержится в столичном СИЗО, но был доставлен сегодня на судебное заседание, адвокат отметил, что самочувствие его подзащитного плохое, поскольку он уже десятые сутки голодает в знак протеста против своего задержания.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Высший административный суд обязал Центральную избирательную комиссию отменить регистрацию депутата Верховной Рады Маркова.

Таким образом суд счел доказанным факт фальсификации результатов голосования на парламентских выборах в округе №133 в Одессе, где победителем был признан Марков.

Кроме того, позже стало известно, что Маркову инкриминируют организацию и совершение избиения участников пикета в Одессе в 2007 году против установления в городе памятника российской императрице Екатерине ІІ.

22 октября 2013 года в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он был задержан. Печерский райсуд Киева арестовал его на два месяца.