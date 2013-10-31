Миру угрожает дефицит вина - исследование

Такая ситуация может возникнуть из-за недостаточного производства вина в минувшем году, когда нехватка вина на рынке составила 300 миллионов ящиков, сообщает Лента.ру со ссылкой на Quartz и материалы исследования инвестиционного банка Morgan Stanley.

Основной обвал производства произошел в Испании, Франции и Италии. В этих трех странах разливается 60 процентов мирового вина. При этом в последние годы было отмечено сокращение земли под виноградниками.

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Потребление вина увеличилось с 2000 года на 8 процентов. При этом производство достигло пика в 2004 году и с тех пор постоянно снижалось. В особенности это заметно в Европе (падение на четверть). В «новых» винодельческих странах, таких как США, Австралия, Южная Африка, Аргентина и Чили отмечается рост, но пока все они вместе взятые обеспечивают только 30 процентов мирового производства.

В наибольшей степени потребление вина увеличилось в США и Китае. Американцы стали пить вдвое больше, чем в начале века, а в КНР рост составил 150 процентов только за последние пять лет. В 2005 году китайцы выпивали 70 миллионов ящиков вина, а в прошлом уже 230 миллионов. Ожидается, что в текущем году эта цифра достигнет 250 миллионов, а в 2016 году — 400 миллионов.

При этом в Китае же отмечен и самый существенный рост производства вина. Площади под виноградниками с начала века в этой стране выросли почти в два раза и сейчас уже составляют 7,5 процента от мировых.

В отчете отмечается, что для разворота тренда потребуется больше, чем один урожайный год. В 2013 году за счет урожая удастся увеличить производство, но компенсировать дефицит в долгосрочной перспективе не получится без расширения угодий под виноградники.