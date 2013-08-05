Украинские виноделы прогнозируют падение производства во втором полугодии

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации «Виноградари и виноделы Украины».

«Главной причиной снижения производства отечественного вина остается отсутствие комплексной государственной поддержки. Исходя из этого, мы прогнозируем сохранение динамики падения выпуска винодельческой продукции в Украине во втором полугодии», - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, украинским производителям вина для развития мешает ряд факторов, среди которых монополия торговых сетей, отсутствие льгот и поддержки отечественного продукта на внутреннем рынке, а также прекращение работы механизма господдержки виноградарства.

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Как сообщал УНИАН, украинские виноградари и виноделы обратились к правительству и парламенту с просьбой уделить внимание основным проблемам отрасли, среди которых отсутствие ощутимой государственной поддержки, дороговизна лицензии на оптовую продажу вина, стоимость которой составляет 500 тыс. грн и которая оплачивается производителями ежегодно, а также отсутствие свободного рынка земли.

Справка УНИАН. Производство тихих вин за первое полугодие 2013 года сократилось на 6% - до 5,8 млн далл по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

По данным Госстата, производство виноматериалов в Украине в 2012 году составило более 23 млн декалитров, что на 8,1% меньше, чем в 2011 году. При этом на переработку в прошлом году поступило 329,6 тыс. тонн винограда различных сортов, что уступает показателю 2011 года на 6,9%.