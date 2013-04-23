Украинцы вошли в пятерку самых пьющих наций в мире

Борцы за здоровый образ жизни бьют тревогу: по статистике ВОЗ за 2012 г., мы занимаем пятое место в мире по потреблению алкоголя (в 2011-м — было шестое) и второе — по уровню смертности от этого социального недуга в Европе.

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Украинцы потребляют 15,6 л на душу в год. Впереди нас молдаване (1 место — 18,2 л на человека), чехи (16,4 л), венгры (по 16,2 л) и россияне (по 15,7 л). По словам главы парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяны Бахтеевой, сегодня от алкоголя зависят от 1,2 до 1,5 млн украинцев, сообщает Сегодня.

«Молдаване преимущественно пьют вино, чехи — пиво, украинская молодежь травит себя пивом и алкопопсами, люди старшего поколения — водкой. Этот напиток популярен во всех регионах, на востоке — больше. В южных регионах, а также на Закарпатье, вместо пива чаще пьют вино», — говорит эксперт по избавлению от алкогольной и табачной зависимости Артем Ступаков.

Эксперты считают, ограничение продаж спиртного (в том числе повышение его стоимости) — способ борьбы с этим недугом. «Молодежь реагирует на повышение цены снижением потребления. И это подтверждают данные социологических исследований последних лет. Если в 2006 году Украина занимала первое место в Европейском регионе по уровню потребления пива среди подростков, то после повышения акциза уровень потребления снизился. Поэтому мы должны продолжить применение этой положительной практики», — говорит председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева.