В 2010-2012 годах за рубежом работали 1,2 млн украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные были приведены во время презентации Миграционного профиля Украины по результатам общенационального обследования трудовой миграции, проведенного Государственной службой статистики Украины совместно с Институтом демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины в 2012 году.

Количество граждан в возрасте от 15 до 70 лет, которые с 1 января 2010 года до 17 июня 2012 года работали или искали работу за рубежом, составляло 1,2 млн человек, или 3,4% населения соответствующего возраста. Среди населения трудоспособного возраста доля трудовых мигрантов за этот период составила 4,1%.

Потоки трудовой миграции имеют достаточно четкую географическую направленность — преимущественно они осуществляются в ближайшие страны или более отдаленные страны, но с более привлекательными условиями. Самыми большими странами-реципиентами отечественной рабочей силы являются Российская Федерация (43,2%), Польша (14,3%), Италия (13,2%) и Чешская Республика (12,9%). Среди других стран, куда направлены потоки украинских трудовых мигрантов, - Испания (4,5%), Германия (2,4%), Венгрия (1,9%), Португалия и Беларусь (по 1,8%).

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Кроме того, значительная часть трудовых мигрантов из Украины работает за рубежом без надлежащих разрешений, то есть нелегально. По данным Госкомстата, в 2008 году 35,1% заробитчан имели разрешение на проживание и работу, 39,3% - на временную регистрацию, никакого официального статуса пребывания за рубежом не имели 25,6% мигрантов.

Вместе с тем, со временем в результате проведения в ряде стран пребывания миграционных амнистий (Италия, Испания, Португалия, Греция), введения нового законодательства (Россия, Польша) ситуация несколько улучшилась. Согласно данным исследования, в 2012 году без официального статуса за рубежом работали 20,4% украинских мигрантов.

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Также исследование показало, что трудовая миграция более распространена среди мужчин — они составляют 2/3 от общего количества заробитчан. Доля трудовых мигрантов среди украинских мужчин в возрасте от 15 до 70 лет составляет 4,8%, тогда как женщин — почти вдвое меньше (2,2%).

Сельские жители формируют 54,3% всего контингента заробитчан. Уровень участия сельского населения в трудовой миграции в 2,9 раза выше, чем городского: в нее вовлечено 6,3% сельского населения в возрасте от 15 до 70 лет, против 2,2% городских жителей.