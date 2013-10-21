Украину назвали главным поставщиком мигрантов в РФ

Об этом заявил глава Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский.

"Если смотреть по числу пересекающих границу, то из Украины. Если говорить о количестве тех, кто остается в стране, то из Узбекистана", - сказал Ромодановский.

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При этом он отметил, что украинцы обычно находятся в России не более 90 дней, как положено по закону, потом уезжают, берут неделю "на передышку" и въезжают опять, сообщает Коммерсант.

"У граждан Узбекистана и Таджикистана ситуация сложнее: билеты дорогие, да и ехать дольше, поэтому они сидят тут. Как ни странно, наиболее продвинутые отношения у нас с Таджикистаном. Ситуация с ними одна из сложнейших, но сделано с ними больше всего — и по количеству соглашений, и по их настойчивости. Я считаю, что и Таджикистану сложно без России, и России — без Таджикистана. Так сложилось и исторически, и геополитически", - подчеркнул глава ФМС РФ.

Как сообщал УНИАН, недовольство гостями из Средней Азии после событий в Бирюлево может ударить по украинцам, работающим в Российской Федерации.