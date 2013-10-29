В Харькове неизвестный обстрелял детский сад

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, сообщение о повреждении окна детсада неизвестным предметом поступило сегодня, 29 октября, около 12.40.

Следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты на месте установили, что окно имеет незначительное повреждение от пули, выпущенной из пневматического оружия.

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По предварительным данным, выстрел был сделан из квартиры многоэтажного дома, расположенного напротив детского заведения.

Никто не пострадал.

Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Работники милиции опрашивают свидетелей и принимают меры с целью установления лиц, совершивших это правонарушение.