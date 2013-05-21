Водитель выстрелил по автомобилю, не пропустившему его на дороге

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, 53-летний водитель обстрелянного авто обратился с соответствующим заявлением в милицию.

«Установлено, что потерпевший двигаясь по проспекту Кирова на своем автомобиле, при повороте влево на ул. Свердлова, не пропустил автомобиль, который двигался в том же направлении. По ул. Свердлова, когда легковушки ехали параллельно, водитель автомобиля, которого заявитель не пропустил, выстрелил по автомобилю своего «обидчика» из пневматического пистолета, повредив тому лобовое стекло», - говорится в сообщении ОСО.

Скрывшегося с места происшествия стрелка оперативно установили и задержали работники милиции. Выяснилось, что 31-летний злоумышленник управлял автомобилем по доверенности.

Орудие преступления - пневматический пистолет калибра 4,5 мм у задержанного изъято. По этому факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.