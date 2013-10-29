Заместителю начальника Генштаба закрыли допуск к гостайне

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Как отмечается в сообщении, в период с 23 сентября по 7 октября 2013 года сотрудники Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины провели проверку состояния охраны государственной тайны в подразделениях Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и подчиненных ему органах военного управления. Во время проведения проверки был выявлен и задокументирован ряд грубых нарушений действующего законодательства в указанной сфере со стороны отдельных должностных лиц Генерального штаба ВС Украины.

По заключению государственного эксперта Министерства обороны Украины, обнаруженные материалы содержат сведения, которые представляют государственную тайну, их разглашение может нанести вред национальным интересам государства.

На основании этого заключения Службой безопасности Украины отменен допуск к государственной тайне первому заместителю начальника Генерального штаба ВС Украины адмиралу Кабаненко, сообщает пресс-центр СБУ.

Кроме того, решается вопрос относительно привлечения к ответственности ряда других нарушителей режима секретности, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 23 октября в Генеральной прокуратуре подтвердили проведение следственных действий сотрудниками СБУ в Генеральном штабе ВСУ.

На брифинге в Киеве заместитель начальника Следственного управления надзора за соблюдением законов в военной сфере Генпрокуратуры Григорий Рябенко объяснил, что в соответствии с законом о государственной тайне, на Службу безопасности Украины возложен контроль над соблюдением режима секретности. “Департамент охраны государственной тайны и лицензирования СБУ проводит проверку соблюдения режима секретности, в частности в Генеральном штабе Вооруженных сил, и заключения будут предоставлены руководству Министерства обороны”, - сказал Рябенко.

Он уточнил, что за нарушение режима секретности действующее украинское законодательство предусматривает уголовную, дисциплинарную и административную ответственность.

На вопрос относительно законности получения пяти квартир первым заместителем начальника Генштаба Кабаненко Рябенко ответил, что материалы по этому поводу, насколько ему известно, находятся на изучении у министра обороны, и в случае их поступления в правоохранительные органы будет принято соответствующее решение.