Украинская делегация приняла участие в заседаниях Военного комитета НАТО

Участие в них приняла украинская военная делегация во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины адмиралом Игорем Кабаненко.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

Во время заседания в формате МССБ был согласован порядок совместных действий стран-контрибуторов операции, направленных на успешное проведение передачи полной ответственности за поддержание безопасности в Афганистане национальным силам безопасности (АНСБ) до конца 2014 года.

В рамках обсуждения состояния планирования новой Миссии Альянса в этой стране были рассмотрены необходимые условия ее нормативно-правового урегулирования, а также оперативные аспекты предоставления тренировочно-совещательной помощи АНСБ на среднесрочную перспективу.

Во время рассмотрения текущего состояния проведения операции Многонациональными силами КФОР была подчеркнута положительная динамика в переговорах между Белградом и Приштиной, направленных на нормализацию двусторонних отношений. В то же время, принимая во внимание чрезвычайную сложность процесса политического урегулирования проблемы косовских сербов, присутствие сил КФОР остается главным фактором для обеспечения стабильности и безопасности на Балканах.

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Во время заседания Военного комитета Украина-НАТО на уровне начальников генеральных штабов адмирал Кабаненко презентовал ключевые подходы относительно осуществления военной реформы в Вооруженных Силах Украины.

Основное внимание первый заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины уделил освещению мероприятий по внедрению лучших военных стандартов в деятельность Вооруженных Сил Украины, трансформации основных показателей их военных возможностей, усовершенствованию организационной структуры и функционального распределения, профессионализации украинской армии и переходу на контрактную службу, реформированию системы подготовки войск, модернизации вооружения и военной техники, усовершенствованию системы материально-технического обеспечения и высвобождения Вооруженных Сил Украины от несвойственных функций и избыточного имущества, а также ресурсных показателей проведения военной реформы.

Начальники генеральных штабов стран Альянса поддержали подходы украинской стороны относительно осуществления реформ в Вооруженных Силах Украины и внедрения лучших военных стандартов, а также отметили важность продолжения конструктивного и прагматичного сотрудничества с НАТО в военной сфере.

Во время пребывания в Брюсселе адмирал Кабаненко провел двусторонние рабочие встречи с начальниками генеральных штабов ВС Италии, Литвы, Польши, Чехии и ФРГ, а также обсудил практические вопросы военного сотрудничества с председателем Военного комитета Европейского Союза генералом Воздушных сил Франции Патриком де Розье и председателем Военного комитета НАТО генералом ВС Дании Кнудом Бартелсом.