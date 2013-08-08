Пограничники остановили переправу четырех тонн спирта

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, сначала на береговой отмели пограничники задержали 19-летнего украинца. Рядом с ним было 66 пластиковых канистр по 35 литров каждая, наполненных жидкостью с характерным запахом спирта. Также рядом были и семь ящиков с полиэтиленовыми пакетами, которые используются для разлива спиртных продуктов.

Впоследствии в селе Немия в одном из частных домовладений правоохранители заметили большое количество похожих емкостей, а именно 51 канистру со спиртом. Хозяева не смогли объяснить происхождения товара и не имели на спирт никаких документов.

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Всего было изъято более 4 тысяч литров спирта.