Трасса Одесса-Рени перекрыта из-за разрушенного моста

Движение автотранспорта на трассе Одесса-Рени (Одесская область) закрыто с 28 октября из-за разрушения моста.

Как сообщили УНИАН в областном управлении Государственной автомобильной инспекции, закрытие движения - мера вынужденная, в виду разрушения деформационного шва мостового перехода.

«Дефект покрытия выявлен на 52 км автомобильной дороги «Одесса-Рени» в районе села Паланка (Республика Молдова), поэтому было ограничено движения транспортных средств в обоих направлениях. Объезд осуществляется через Белгород-Днестровский, по автомобильной дороге Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши», - сказали в управлении.

После завершения ремонтных работ движение будет возобновлено, однако точное время восстановления пока не сообщается.

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Автомобильная дорога Одесса-Рени относится к трассам международного значения, часть европейского коридора «Черноморское экономическое сообщество», совпадает с частью европейского автомобильного маршрута Е87 (Одесса-Констанца-Измир-Анталья). Общая протяжённость — 244,4 км, с подъездами — 282,4 км.