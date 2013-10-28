Трасса Одесса-Рени перекрыта из-за разрушенного моста
Дефект покрытия выявлен на 52 км автомобильной дороги «Одесса-Рени» в районе села Паланка (Республика Молдова).
Движение автотранспорта на трассе Одесса-Рени (Одесская область) закрыто с 28 октября из-за разрушения моста.
Как сообщили УНИАН в областном управлении Государственной автомобильной инспекции, закрытие движения - мера вынужденная, в виду разрушения деформационного шва мостового перехода.
«Дефект покрытия выявлен на 52 км автомобильной дороги «Одесса-Рени» в районе села Паланка (Республика Молдова), поэтому было ограничено движения транспортных средств в обоих направлениях. Объезд осуществляется через Белгород-Днестровский, по автомобильной дороге Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши», - сказали в управлении.
После завершения ремонтных работ движение будет возобновлено, однако точное время восстановления пока не сообщается.
Читайте также: В Одесской области из-за потопа погибли люди (фото)
Автомобильная дорога Одесса-Рени относится к трассам международного значения, часть европейского коридора «Черноморское экономическое сообщество», совпадает с частью европейского автомобильного маршрута Е87 (Одесса-Констанца-Измир-Анталья). Общая протяжённость — 244,4 км, с подъездами — 282,4 км.