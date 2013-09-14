В Одесской области из-за потопа погибли люди (фото)

На данный момент уже известно о гибели двух людей. Так, в с. Новые Трояны в Болградском районе утонула 71-летняя женщина. А в г. Арциз шаровая молния убила мужчину, который ехал на лошади.

Об этом сообщают "Факты".

Наибольших бед непрекращающиеся дожди наделали в населенных пунктах Тарутинского, Арцизского и Болградского и районов. Здесь из берегов вышли реки Анчорак и Когильник. На последней произошел прорыв дамбы. Разрушены часть железной дороги, газопровод, затоплены дороги.

Кроме того, в шести населенных пунктов спасатели эвакуировали 551 человек (240 жителей села Березино, 150 — Красное, 104 — Веселый Кут, 41 — Победа, по 8 человек из Теплицы и Павловки). Здесь разрушены дома и сооружения, затоплены поля, погибли домашние животные.

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По данным спасателей, сегодня утром вода в затопленных населенных пунктах начала спадать. Однако дожди не прекращаются. В связи с этим в Госслубже по чрезвычайным ситуациям создан резерв сил и средств для аварийно-спасательных работ.