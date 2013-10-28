Украина за 9 месяцев увеличила транзит нефти в страны ЕС на 10%

Согласно документу, за 9 месяцев текущего года нефтепроводами компании было транспортировано 13,173 млн т нефти, что на 324,9 тыс. т, или на 2,5% больше, чем за 9 месяцев 2012 года.

«Увеличение объемов транспортировки произошло за счет увеличения объемов транзита нефти на 1 025,2 тыс. тонн вследствие стабильных поставок по нефтепроводу «Дружба», - говорится в отчете компании.

Читайте также: В Украине значительно снизилось потребление нефтепродуктов

Как сообщал УНИАН, Украина рассчитывает по итогам 2014 года сохранить объемы транзита нефти в страны Европейского Союза на уровне текущего года (около 15,5 млн тонн). По словам главы правления госкомпании «Укртранснафта» Александра Лазорко, по итогам 2013 года увеличение транзита нефти через Украину в страны ЕС составит примерно 1 млн тонн.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, транзит нефти в страны Евросоюза (Словакию, Венгрию, Чехию) через нефтепроводную систему Украины в 2012 году составил 14,557 млн тонн.

Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации госкомпании «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

Компания «Укртранснафта» в январе-сентябре 2013 года увеличила чистую прибыль в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 459,202 млн грн с 218,596 млн грн.