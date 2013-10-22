В Украине значительно снизилось потребление нефтепродуктов

Вчера на сайте Министерства доходов и сборов была опубликована статистика, согласно которой Украина в январе-сентябре этого года сократила импорт нефтепродуктов (по коду ТН ВЭД 2710) на 19,4% (на 916,6 тыс. т), до 4,7 млн т.

Общая стоимость нефтепродуктов, ввезенных в страну за этот период, составила $4,6 млрд. За указанный период, в частности, из Белоруссии нефтепродуктов было импортировано на $1,8 млрд, из России — на $1,2 млрд, из Литвы — на $507,4 млн, сообщает Коммерсант-Украина.

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Снижение импорта нефтепродуктов произошло на фоне падения объемов переработки нефти. Ранее Минэнерго распространило данные, согласно которым НПЗ и ГПЗ Украины в январе-сентябре текущего года снизили переработку нефтяного сырья на 34,1% (на 1,2 млн т) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года — до 2,3 млн т. Предприятия сократили выпуск бензина на 43,4% (до 731,5 тыс. т), дизтоплива — на 35,8% (до 700,8 тыс. т), мазута — на 37% (до 367,8 тыс. т).