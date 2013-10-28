Кожара напомнил Лаврову об украинском рыбаке

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Леонид Кожара на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Ростове-на-Дону.

По словам Кожары, "Украина выступает за то, чтобы все проблемы, касающиеся граждан Украины, были решены на основе дружбы с использованием инструментов юридического характера".

"Я подтверждаю: что касается вопроса гражданина Федоровича, есть письмо Генеральной прокуратуры Украины коллегам в РФ, и этот вопрос обсуждается на уровне правоохранительных органов", - добавил министр.

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"Мы в Украине будем выступать, чтобы данные граждане были возвращены в Украину", - сказал Кожара.

Справка УНИАН. 17 июля катер Пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом. Четверо рыбаков погибли. Один член экипажа – Федорович – был спасен и попал в больницу в Ейске (Краснодарский край РФ), откуда его впоследствии выписали.

21 июля Следственный отдел Пограничного управления Краснодарского края в отношении Федоровича возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (противозаконный вылов водных биологических ресурсов). Он ожидает суда в Ейске.

Федорович заявил, что катер российских пограничников преднамеренно протаранил баркас.

12 сентября Ейский районный суд отклонил кассационную жалобу адвоката Федоровича на решение о возбуждении в отношении него уголовного дела.

14 сентября в МИД России по итогам российско-украинских консультаций по урегулированию инцидента в Азовском море сообщили, что дело Федоровича будет урегулировано в рамках законодательства РФ.

МИД Украины по итогам этих консультаций затребовал объективно и всесторонне расследовать инцидент, а также вернуть Федоровича на родину.

Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону подало ходатайство об изменении меры пресечения Федоровичу с подписки о невыезде на взятие на поруки.