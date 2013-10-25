В Тернополе опять высадили аллею в честь дивизии «Галичина» (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в посадке деревьев приняли участие городской председатель Тернополя Сергей Надал, члены исполнительного комитета городского совета, депутатский корпус, представители общественных организаций.

В целом, было посажено 50 катальп.

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«Сегодня мы высадили деревья и установили новый памятный гранитный знак в честь дивизии «Галичина». Катальпы – заморские деревья, которые хорошо приживаются в Западной Украине, они похожи на каштаны и растут до 15-18 метров высоты. Надеюсь, что эта аллея зацветет и будет украшать наш город. Также обращаюсь ко всем тернополянам с просьбой бережно относиться к человеческому труду», - сказал Надал после завершения посадки деревьев.

Напомним, в мае 2009 года в парке «Топильче» уже высаживали аллею в честь воинов дивизии «Галичина», однако вскоре вандалы уничтожили все высаженные дубы, а также знак, который установили в честь дивизии.