За срыв празднования Дня Победы в Тернополе завели уголовное дело

Прокуратурой Тернопольской области начато уголовное производство по факту грубого нарушения общественного порядка во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в городе Тернополе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Тернопольщины, уголовное производство открыто по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование осуществляется группой следователей под руководством начальника следственного отдела следственного управления прокуратуры области.

В пресс-службе также напомнили, что в парке Славы Тернополя 9 мая проходило празднование Дня Победы, во время которого «народные депутаты Украины и другие присутствующие на мероприятии лица препятствовали гражданам и представителям отдельных политических партий пройти к Вечному огню, который находится на центральной аллее парка Славы, для возложения цветов».

Кроме того, отметили в прокуратуре, присутствующий на мероприятии народный депутат Украины поджег и бросил в участников празднования и работников милиции, обеспечивавших общественный порядок, предварительно заготовленное пиротехническое средство дымового действия.

«Следствие таких действий – сорвано массовое мероприятие – празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне и обострение конфликта между представителями отдельных политических партий», - говорится в сообщении.