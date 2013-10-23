Саша Попова передала больнице 100 тысяч гривен

Как передает корреспондент УНИАН, Саша Попова сообщила журналистам, что до сих пор продолжает лечение и восстановление после полученных ею травм.

«Я благодарна своей матери за принятое ею решение, благодарна врачам и медсестрам, Ринату Леонидовичу за помощь, - сказал девушка. - Чувствую себя хорошо, сейчас я уже почти восстановилась. Пока я занимаюсь лечением. Позже я начну готовиться - хочу в следующем году поступать в университет культуры. Хочу стать маникюрщицей, парикмахером, визажистом, делать людей красивыми», - сказала Попова.

На церемонии передачи средств главный врач БСМП Александр Демьянов отметил, что 100 тыс. грн будут потрачены на приобретение оборудования для отделения реанимации, а также на оплату труда анестезиолога. Такие медицинские приборы, как инфузомат, монитор пациента и электроотсос, больница приобретет в дополнение к оборудованию, купленного фондом для лечения Саши буквально через неделю после того, как она попала в больницу. Это были аппарат искусственной вентиляции легких, мембранный плазмаферез, 12- канальный кардиограф, озонотерапевтический аппарат, ртутно-кварцевой излучатель.

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После передачи сертификата Саша пригласила журналистов посмотреть новую квартиру, которую приобрели для Саши также за средства фонда Р. Ахметова. Уютная трехкомнатная квартира Саши расположена в центре города, и девушка планирует туда вскоре переехать.

Как сообщал УНИАН, ночью 10 марта 2012 Сашу Попову в результате бытовой ссоры зверски избил 22-летний Александр Косинов. С тяжелыми травмами девушка была доставлена ​​в больницу скорой медицинской помощи и около 70 дней находилась в глубокой коме.

Лечение и последующую реабилитацию Поповой финансировал фонд «Развитие Украины», обеспечив пациентку лекарствами, оборудовав всем необходимым палату. Также по инициативе Фонда был собран консилиум с участием ведущих медиков страны, которые помогли определить правильную тактику лечения. Благодаря быстрой реабилитации Саши, в её семье остались средства, Саша и ее мама и решили передать больницы для оснащения реанимационного отделения.