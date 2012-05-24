Зверски избитая Саша Попова вышла из комы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 23 мая на пресс-конференции сообщила ее мать Алла Гудзь.

«Пока Саша не узнает никого, - сказала А.Гудзь. - Очень реагирует, когда массаж ей делают. На боль реагирует… Бывает день – просто отдыхает, спит. Пока такое состояние».

Как сообщил адвокат девушки Владимир Тимошин, А.Попова переведена в другую палату, никакие аппараты к ней не подключены, она самостоятельно дышит, и мать постоянно рядом с ней.

«Самая лучшая реабилитация, как говорят доктора, постоянное общение с ней, чтобы она слышала родной голос. Постоянный массаж, физиопроцедуры», - отметил адвокат.

Он сообщил, что в понедельник фонд Рината Ахметова, «Развитие Украины», который оплачивает лечение А.Поповой, перечислил еще 68 тыс. грн на приобретение оборудования.

«Не только в нашей больнице, но во многих больницах Украины нет помещений, где полностью отсутствуют микробы, - отметил В.Тимошин. - Поэтому было оплачено оборудование. Оно будет установлено в палате Саши. Это специальный кондиционер, специальный ионизатор воздуха, специальное оборудование, которое будет очищать воздух и убивать микробов. Как говорят доктора, Саша сегодня напоминает маленького новорожденного ребенка, который может поймать любую инфекцию».

Как сообщалось, в ночь на 10 марта А.Попову в одном из баров Николаева избил 22-летний местный житель.