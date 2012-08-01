Саша Попова вспомнила, что первой ее ударила женщина

Об этом сообщает "Сегодня".

«Врачи нам сказали, что Саше нужно время, чтобы отдохнуть от процедур две недели. 10 августа или чуть позже поедем домой, - рассказала изданию мама Саши Алла Гудзь. - Сейчас свободного времени практически нет — Саша ходит с помощью ходунков, плавает, возим ее на электромассаж. Каждый день дочь вспоминает все больше своих друзей, все чаще проявляет эмоции — улыбается, сердится. А недавно сказала, что ее обидчиков было трое. Саша добавила, что первый удар получила не от мужчины, а от женщины с черными волосами. А после удара парня отключилась. Не знаю, так ли это».

Как известно, по данным следствия, в момент избиения Саши рядом с ее 22-летним обидчиком находилась его гражданская жена.