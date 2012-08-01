Саша Попова вспомнила, что первой ее ударила женщина

09:25, 01 августа 2012
Общество
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Через 10 дней николаевские медики планируют выписать 19-летнюю Сашу Попову, которая была жестоко избита в марте местным жителем и пролежала в коме почти два месяца.

19-річна Олександра Попова в палаті ЛШМД у Миколаєві. 12 червня

Об этом сообщает "Сегодня".

 «Врачи нам сказали, что Саше нужно время, чтобы отдохнуть от процедур две недели. 10 августа или чуть позже поедем домой, - рассказала изданию мама Саши Алла Гудзь. - Сейчас свободного времени практически нет — Саша ходит с помощью ходунков, плавает, возим ее на электромассаж. Каждый день дочь вспоминает все больше своих друзей, все чаще проявляет эмоции — улыбается, сердится. А недавно сказала, что ее обидчиков было трое. Саша добавила, что первый удар получила не от мужчины, а от женщины с черными волосами. А после удара парня отключилась. Не знаю, так ли это».

Как известно, по данным следствия, в момент избиения Саши рядом с ее 22-летним обидчиком находилась его гражданская жена.

 

 


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