Во Львовской области вымогатель получил пожизненное заключение

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области, управлением надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью и коррупцией прокуратуры Львовской области поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении четырех членов организованной группы.

Они обвиняются в том, что в 2002 году с целью вымогательства 300 тыс. долларов они совершили разбойное нападение, соединенное с насилием и похищением двух граждан Чехии и гражданина Украины.

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Преступники насильственно удерживали указанных лиц в дачном доме, причиняя им телесные повреждения. Угрожая оружием, члены организованной преступной группы незаконно завладели денежными средствами потерпевших на общую сумму более 535 тыс. грн.

Лишь на третий день после незаконного лишения свободы и передачи вымогателям денег, потерпевшим удалось разбить окно, убежать и обратиться в правоохранительные органы.

Благодаря скоординированным усилиям правоохранителей и прокуратуры Львовской области, а также сотрудничеству с правоохранительными органами Чехии преступление было раскрыто, а уголовное дело по обвинению злоумышленников направлено в суд.

15 октября текущего года Пустомытовским районным судом всем участникам преступной группировки назначено наказание в виде лишения свободы от 8 до 13 лет с конфискацией имущества, а одному, с учетом его предыдущей преступной деятельности, - пожизненное лишение свободы.