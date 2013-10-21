В Запорожье поймали одного из членов "банды Лысых"

В Запорожье сотрудники Управления борьбы с организованной преступностью задержали еще одного члена «банды Лысых».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП Министерства внутренних дел Украины.

«У злоумышленника изъяли пистолет с криминальным прошлым: результаты экспертизы показали, что данное оружие сообщники использовали при совершении преступлений», - говорится в сообщении.

В отношении нового задержанного открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщалось, сейчас 8 участников организованной преступной группы, названной «бандой Лысых», ожидают приговора суда за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений на территории Запорожской области с применением огнестрельного и холодного оружия. Среди них заказные убийства, вымогательства, грабежи, незаконное завладение транспортным средством и другие.

Участникам банды грозит высшая мера наказания – пожизненное лишение свободы.

Продолжается следствие.