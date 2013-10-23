Новые правила продажи недвижимости делают бессмысленным занижение ее стоимости

С 1 ноября на рынке недвижимости вводится ее обязательная оценка лицензированным оценщиком при совершении сделок по купле-продаже, которые должны были вступить в силу еще 1 сентября, но были отложены министром юстиции Еленой Лукаш на два месяца, напоминают "Вести".

«Понадобится время для отработки взаимодействия нотариусов и оценщиков между собой. Коллапса не будет, но будут паузы, в течение которых нотариусы будут перепроверять полученную информацию», — дал свой прогноз глава совета директоров компании M Consulting Group Валерий Мещеряков.

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Волнения вызывает возможная нехватка специалистов-оценщиков, без участия которых с 1 ноября не будет продаваться ни одна квартира По данным Фонда госимущества, из 3,5 тысяч компаний, имеющих право обучать и выдавать оценщикам сертификаты по новым требованиям, соответствующую сертификацию прошли лишь 252.

Впрочем, чиновники говорят, что обязательную оценку недвижимости больше откладывать не будут. «Новых решений о переносе даты не принималось. Так что старые сроки остались в силе», — заверили в Минюсте.

Напомним, что вместе с процедурой обязательной оценки лицензированным оценщиком, вводятся и новые налоговые нормы, которые должны сделать бессмысленным занижение стоимости жилья, указанной в договоре купли-продажи. «Налоги придется платить не с той суммы, которую стороны согласуют и укажут в договоре. А с реальной стоимости — той, что укажет в своем заключении оценщик. Разница между ними может достигать 30%, а может быть и того больше», — объяснила риелтор Валентина Призинчук.