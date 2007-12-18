Женщина выбросила ребенка с 9-го этажа на глазах у матери

В Житомире женщина выбросила младенца из окна 9-го этажа.

Об этом УНИАН сообщила работник Центра общественных связей Управления МВД Украины в Житомирской области Ольга НОМЕРЧУК.

По ее словам, в Королевский райотдел милиции Житомира поступило сообщение из приемного отделения областной детской больницы о том, что к ним с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы, закрытой травмы грудной клетки и брюшной полости и ушибом головного мозга госпитализирована однолетняя девочка.

Как рассказала О.НОМЕРЧУК, милиция установила, что в доме по ул. Витрука между матерью пострадавшего ребенка и 33-летней неработающей местной жительницей на почве ревности возник спор. В ходе ссоры последняя выбросила из окна квартиры, расположенной на девятом этаже, ребенка, в результате чего девочка получила вышеуказанные телесные повреждения.

Подозреваемая задержана, начато следствие.