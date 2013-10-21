В Харькове школьницы воровали ключи у одноклассников и грабили их дома

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

В частности, как отметили в УСО, во время уроков школьницы тайно похищали ключи от квартир у своих одноклассников, после чего, пользуясь информацией об отсутствии хозяев дома, проникали в квартиры и совершали кражу. Похищенное - бытовую технику, драгоценности они сразу сдавали в ломбард, а полученные деньги тратили на свои потребности. Подозреваемые уже признались в совершении четырех таких преступлениях.

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Следственным отделом Коминтерновского райотдела девушкам предъявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 статьи 185 (кража, соединенная с проникновением в жилище) Уголовного кодекса Украины.