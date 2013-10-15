На Винничине двое студентов угнали и разобрали 20 автомобилей

В городе Козятине Винницкой области задержаны два студента, которые подозреваются в краже и разборке на запчасти около 20 автомобилей.

Об этом сообщает сектор связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

По сообщению, оперативники уголовного розыска задержали двух злоумышленников, один из задержанных – совершеннолетний. Ученики одного из местных профессионально-технических училищ ночью снимали запчасти с автомобилей, оставленных хозяевами без надлежащего присмотра. Особенно воров интересовали колеса, фары и автомагнитолы.

Оказалось, что молодые люди причастны к угону двух машин марки «Жигули». Автомобили злоумышленники отогнали в безлюдное место и сняли с них все детали, которые можно было продать. На след воров милиционеры вышли с помощью служебной собаки, которая привела оперативников к квартире, которую арендовали молодые люди.

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Свой поступок они объяснили тем, что денег, которые дают родители, едва хватает на питание, а им захотелось развлечений, новой одежды и современных телефонов.

Также выяснилось, что задержанные причастны к ряду аналогичных преступлений в Житомирской области, откуда они родом. В частности, во время летних каникул студенты похищали автомобили в городе Коростене.

Похищенные автозапчасти они прятали в лесопосадках, а затем подыскивали покупателей.

Следственным отделом милиции 14 октября открыты уголовные производства по ст. 185 УК Украины (кража) и ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством). Ворам грозит до 8 лет заключения. Сейчас милиция проверяет причастность студентов к аналогичным преступлениям.