Завтра в Украине будет облачно и тепло

В восточных, ночью и утром и в северных областях ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в течение суток будет преобладать северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье до 19°, на севере Левобережья 6-11°.

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В Киеве и столичной области ночью и утром местами будет идти дождь, днем без осадков. В Киевской области ночная температура будет составлять 4-9° тепла, дневная - 10-15°. В г. Киеве температура ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.