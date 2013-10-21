Завтра в Украине будет облачно и тепло
13:48, 21 октября 2013Общество
466 0
Завтра, 22 октября, в Украине будет облачно с прояснениями.
Завтра ожидается теплая погода
В восточных, ночью и утром и в северных областях ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков.
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
Ветер в течение суток будет преобладать северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье до 19°, на севере Левобережья 6-11°.
По теме: Синоптики рассказали, какой будет осень и когда придет зима
В Киеве и столичной области ночью и утром местами будет идти дождь, днем без осадков. В Киевской области ночная температура будет составлять 4-9° тепла, дневная - 10-15°. В г. Киеве температура ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter