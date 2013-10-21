Блохин обиделся на прессу и перестал ее читать

«Поверьте, никого не устраивает наше место в турнирной таблице. С другой стороны, нас так обложили флажками... Почти закатали в асфальт — столько критики в прессе. Я всё понимаю, но ведь должны же быть какие-то рамки. Да, есть проблемы, но так тоже нельзя», - заявил Блохин, сообщает dynamo.kiev.ua.

«А то, ведь, как не начнешь читать, так обязательно заголовок: «Последняя игра Блохина?». Почему последняя? Я что — умираю что ли? Неприятно как-то такое читать», - пожаловался Блохин.

«Последнее время прессу я не читаю, но некоторые высказывания до меня доходят», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" в турнирной таблице находится на пятом месте, отставая от лидера - "Металлиста" - на 6 очков, а от пьедестала почета - на 5 пунктов. В Лиге Европы "Динамо" после двух поединков - на последнем месте в группе.

Ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что он дал главному тренеру время до зимы - за этот срок Блохин должен исправить результаты и улучшить игру команды.