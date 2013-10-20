Абдуллиной не дают выходить на сцену - гендиректор оперы

Об этом в интервью ZN.UA сообщил гендиректор Национальной оперы Петр Чуприна.

«На ближайшее время имени этой певицы нет в наших репертуарных планах. Мы не можем допустить, чтобы спектакли с ее участием стали местом для возможной провокации. Поскольку ее «поклонники» довольно придирчиво следят за сайтом театра, за репертуаром и составом исполнителей», - подчеркнул руководитель Нацоперы.

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Чуприна отметил, что согласно Кодексу законов о труде он не может уволить Абдуллину, даже принимая во внимание «столь позорный факт, бросающий тень на репутацию коллектива».

«На данном этапе можем приказом констатировать невозможность ее выхода на сцену и, соответственно, изменить размер оплаты ее «труда». К тому же она еще и мать-одиночка», - сказал он.

«С нашей стороны нет агрессии. Но есть категорическое неприятие такой позиции и такой линии поведения в обществе», - добавил гендиректор Национальной оперы.