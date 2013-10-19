Пьяные милиционеры врезались в рейсовый автобус

В Полтавской области двое нетрезвых работников милиции на легковом автомобиле врезались в рейсовый автобус.

Об этом УНИАН сообщили в ОСО УМВД Украины в Полтавской области. По данным милиции, вчера два старших лейтенанта на автомобиле ДЭУ двигались в направлении города Кобеляки по автодороге Кобеляки - Билыки. Вблизи села Куновка на обочине стоял автобус с 17-ю пассажирами. Водитель автобуса припарковался на встречной обочине, чтобы заменить спущенное колесо, приняв для этого соответствующие меры безопасности.

Милиционер, управлявший автомобилем ДЭУ, допустил столкновение с автобусом и съехал в кювет.

В результате ДТП один из милиционеров получил телесные повреждения.

К счастью, ни пассажиры, ни водитель автобуса не пострадали. На место ДТП сразу выехала следственно-оперативная группа милиции и комиссия из УМВД. В результате работы комиссия выяснила, что оба старших лейтенанта находились в нетрезвом состоянии. Теперь проводится служебное расследование, материалы которого будут переданы в прокуратуру для соответствующего процессуального реагирования. Кроме того, руководство УМВД приняло решение об увольнении обоих фигурантов ДТП из органов внутренних дел.

Напомним, что в Сумах пьяный россиянин врезался в милицейскую машину.