В воскресенье в восточных областях пройдет дождь с мокрым снегом

Завтра, 20 октября, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь в восточных областях ночью пройдет небольшой дождь с мокрым снегом.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток ожидается северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах, Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на побережье Крыма 2-7° тепла; днем 7-12°, в западных областях 13-18°.

В Киевской области осадков не предполагается. Температура по области ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-12° тепла. В г. Киеве температура ночью около 0°, днем 8-10° тепла.