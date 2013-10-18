Во Львове "заминировали" школу на улице Бандеры

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская, требований, которые могли бы предотвратить взрыв, аноним не предъявлял .

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты, работники других служб. Начато обследование территории и помещений учебного заведения. Занятия в школе не начинаются.

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Как стало известно корреспонденту УНИАН из собственных источников, неизвестный сообщил о заминировании средней школы №55 на ул . Бандеры, 91. В настоящее время учителя и ученики собираются возле школы, не заходя на территорию учебного заведения.

Справка УНИАН. Помещение школы было построено в 1891 году. Решением Львовского облисполкома от 05.07.1985 года здание школы № 55 взято под охрану государства как памятник архитектуры местного значения.