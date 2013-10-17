Украина снизила транзит газа на 0,4%

Об этом говорится в сообщении госкомпании «Укртрансгаз» - монополиста по транспортировке и хранению природного газа в Украине.

По данным компании, в сентябре транзит газа в страны Европы и СНГ вырос по сравнению с сентябрем 2012 года на 22,5% – до 8,1 млрд кубометров.

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В сообщении говорится, что за девять месяцев 2013 года для нужд украинских потребителей в национальную газотранспортную систему из Российской Федерации поступило 19,7 млрд куб. м природного газа, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По информации Центрального диспетчерского департамента «Укртрансгаза», все заявки стран-импортеров выполняются в полном объеме и в утвержденные сроки.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» объединяет 14 структурных подразделений на правах филиалов, промышленные объекты которых находятся во всех областях Украины.

Общая длина газопроводов, которые эксплуатирует предприятие, составляет 38,6 тыс. км. Система ГТС включает в себя 1451 газораспределительную станцию. Парк газоперекачивающих агрегатов насчитывает 702 единицы общей мощностью 5442,9 МВт.

Кроме того, «Укртрансгаз» имеет одну из мощнейших в Европе сетей подземных хранилищ газа (ПХГ), общая активная вместимость которых составляет 31 млрд куб. м.

В 2012 году Украина сократила транзит российского газа до 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год.