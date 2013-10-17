Каждый третий селянин исключает участие в акциях протеста

По его словам. на вопрос, "Готовы ли вы участвовать в акциях протеста", негативно ответил каждый третий опрошенный. "То есть если отвечать на вопрос, грозят ли Украине какие-то земельные бунты, например, то цифры показывают, что нет", - отметил он.

Эксперт отметил, что самые пассивные в этом плане жители сел в Восточной Украине, тогда как на севере страны исключает свое участие в протестах только каждый пятый, сообщает LB.ua.

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Всеукраинское исследование «Социально-экономическое положение современного украинского села» было проведено Институтом Горшенина при поддержке руководителя группы компаний «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка. Всего, согласно выборке, с учетомосновных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2000 респондентов по всей Украине, которые репрезентируют взрослоенаселение Украины в возрасте от 18 лет. Погрешность репрезентативности исследование не превышает +/-2,2%.