На Харьковщине землю оформляют на умерших

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

Так, прокуратура Двуречанского района процессуально руководит расследованием по факту подделки заявлений на регистрацию земельных участков государственным кадастровым регистратором районного отдела Госземагентства (по ч. 1 ст. 366) УК Украины.

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Похоже правонарушение, предусмотренное ч. ч. 1, 4 ст. 358 УК Украины (подделка официального документа и его использование) обнаружено в Лозовском районе, где чиновники районного управления юстиции зарегистрировали право аренды земли по заявлению умершего человека.

Кроме того, прокуратура Красноградского района процессуально руководит уголовным производством по ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Там чиновники районного управления юстиции зарегистрировали право аренды 180 земельных паев за юридическим лицом, предварительно не проверив данные о правах аренды участков по другим предприятиям.

Прокурорские проверки в Золочевском, Великобурлукском, Боровском, Дергачевском и Харьковском районах выявили многочисленные случаи нарушения порядка регистрации земли и прав на нее.

В частности, распространены факты необоснованного отказа госрегистрации и несоблюдения ее 14-дневного срока.

Так, в Великобурлукском районе заявление гражданина о присвоении участка кадастрового номера не принималось в течение 7 месяцев.

В Харьковском районе выявлено 40 подобных фактов.

Госрестраторы в Дергачевском районе безосновательно отказали 14 юридическим лицам в регистрации прав на земельные участки.

Кроме уголовных производств, по результатам проверок органами прокуратуры области внесено 5 представлений об устранении нарушений. Возобновлены права более 50 человек.

Сейчас проверки продолжаются, сообщили в прокуратуре.