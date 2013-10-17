Трое парней ограбили и попытались сжечь пенсионера и его жену

В Полтавской области Полтавский районный суд в среду, 16 октября, вынес приговор трем членам организованной преступной группы, которые ограбили и пытались убить пенсионеров.

Об этом УНИАН сообщил прокурор отдела прокуратуры области Игорь Сорокин.

По его словам, в феврале члены организованной преступной группы, в возрасте от 20 до 23 лет, совершили разбойное нападение на семью пенсионеров из Машевки. Жестоко избив семейную пару, преступники завладели 600 грн и банковскими карточками, на которых находилось почти 3 тыс. грн.

Чтобы скрыть преступление, нападающие связали 75-летнему мужчине и его 48-летней жене руки проволокой и, накрыв их одеялом, подожгли диван. Женщина сумела выпутаться и отбросить одеяло, которое уже горело, благодаря чему супругам удалось скрыться от нападавших через окно.

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На суде преступники полностью признали свою вину и попросили прощения у потерпевших.

По решению суда, организатор преступления получил 8 лет тюрьмы, еще двое членов группы - 7,5 и 7 лет лишения свободы с конфискацией половины принадлежащего им имущества.