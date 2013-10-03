В Тернополе мошенник, представившись родственником, выманил у пенсионерки 9 тысяч

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, к 79-летней женщине на стационарный телефон позвонил по телефону мужчина, который представился ее племянником. Причем голос действительно был похож и женщина была убеждена, что разговаривает со своим родственником.

Мужчина сообщил, что он совершил ДТП и ему срочно необходимы деньги, чтобы уладить ситуацию. При этом объяснил, что не может покинуть место аварии, а поэтому за деньгами приедет его товарищ.

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Поскольку денег пенсионерка дома не имела, то мужчине, который вскоре приехал к ней, она дала свою пенсионную карточку и пин-код к ней.

Когда же на протяжении дня так и не дождалась реакции от племянника, сама начала выяснять, чем завершилась история с ДТП. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в милицию. Установлено, что с карточки пенсионерки было снято 9 тыс. грн.

Начато уголовное производство, милиционеры разыскивают мошенника.