ЕС готов выделить Украине 186 миллионов евро на экопроекты и развитие регионов

Европейский Союз готов выделить Украине 186 млн евро бюджетной поддержки до конца 2013 года на реализацию проектов в сферах улучшения окружающей среды, упразднения технических барьеров в торговле и региональное развитие, исходя из результатов работы украинского правительства в этих сферах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Киеве заявил руководитель программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине Эндрю Разбаш.

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«186 млн евро — это преимущественно бюджетная поддержка. Мы резервируем эти средства до конца года, но вкладывать их можем на протяжении длительного времени», - сказал Разбаш. При этом, он обратил внимание, что ЕС готов предоставить финансирование исходя из результатов работы украинского правительства в таких сферах, как улучшение окружающей среды, упразднение технических барьеров в торговле и региональное развитие.

«Мы хотим участвовать в формировании политики правительства в этих секторах. Мы готовы сказать, какие шаги нужно предпринять, и указать индикаторы, к которым нужно стремиться. Кроме того, мы указываем риски, которые нужно минимизировать. Если индикаторы достигаются — мы выделяем средства. Это не совсем традиционный способ выполнения наших проектов», - добавил Разбаш.