Янукович комплиментов для Райс не жалел

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ признался государственному секретарю США Кондолизе РАЙС, что она произвела на него большое впечатление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера после завершения встречи с госсекретарем США.

Так, отвечая на вопрос, удалось ли ему произвести впечатление на К.РАЙС, В.ЯНУКОВИЧ ответил: “Она на меня произвела впечатление, я вам говорю”.

Он выразил восхищение энергичностью этой женщины, которая ездит по миру и занимается очень важными государственными делами. “И я об этом сказал лично”, - отметил премьер.