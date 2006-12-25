Наша Украина избрала нового главу

Народный депутат Вячеслав КИРИЛЕНКО избран председателем парламентской фракции “Наша Украина”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии "Народный Союз Наша Украина".

По данным пресс-службы, такое решение было принято сегодня, 25 декабря, на заседании фракции “Наша Украина” с участием председателя Совета партии, главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ. Открыл заседание Роман БЕССМЕРТНЫЙ, который сообщил коллегам о своей отставке с должности главы фракции и попросил поддержать на эту должность В.КИРИЛЕНКО.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что он сосредоточит свою работу в партии НСНУ в должности председателя исполкома. “Я сознательно предпринимаю этот шаг ради того, чтобы мы все остались вместе”, - подчеркнул он.

В свою очередь В.КИРИЛЕНКО заявил, что для него лично было неожиданностью решения Р.БЕССМЕРТНОГО, но он готов к работе и прекрасно понимает, что руководитель фракции “Наша Украина” - это большое доверие со стороны коллег и еще большая ответственность.

В.КИРИЛЕНКО отметил также, что фракция “Наша Украина” и в дальнейшем будет оставаться самой демократической, самой открытой парламентской фракцией, а также самой активной в отстаивании демократических ценностей, евроинтеграции, вступления Украины в НАТО.

На заседании также рассматривались вопросы относительно сотрудничества фракции с Секретариатом Президента в вопросах законодательных инициатив.