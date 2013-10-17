На Черкасщине открыли памятник четырем гетманам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тальновской райгосадминистрации, над созданием скульптурной композиции работала группа художников, скульпторов и историков, а реализация проекта стала возможной благодаря содействию и финансовой поддержке местного благотворителя Владимира Мовчана и народного депутата Геннадия Бобова.

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Торжественное открытие памятника состоится по случаю 90-летия создания Тальновского района, 60-летия создания Черкасской области и 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко. В торжественных мероприятиях примут участие делегации со всей Черкасской области, говорится в сообщении.