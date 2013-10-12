В Сумской области открыли памятник воину УПА

Как сообщили УНИАН в Сумской областной организации ВО «Свобода», памятник открыт в рамках проведения торжественных мероприятий, приуроченных к празднику Покрова и чествования памяти воинов национально-освободительной борьбы за независимость Украины.

В частности, дубовый крест установили сегодня на месте, где нашли изувеченное тело Цупа, которого убили после жестоких пыток работники НКВД.

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В церемонии открытия памятного знака приняли участие народный депутат Игорь Мирошниченко, заместитель председателя ОУН(б), народный депутат Олег Медуница, а также духовенство и общественность.

Также сегодня в Сумах в 17:00 начнется торжественный ход от Площади Независимости к Покровской площади, а в 18:00 на Покровский площади возле «Альтанки» («Беседки») состоится молодежный рок-фестиваль «Вільний Крок» («Свободный Шаг»), на котором будут звучать украинские повстанческие песни.

Справка УНИАН. Михаил Цуп – уроженец Роменского района, который возглавлял боевку УПА. Задачей отряда было проведение вооруженных акций против учреждений и представителей советской власти, ликвидация исключительно тех колхозных активистов, которые были известны своей жестокостью в отношении местного населения.