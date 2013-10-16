Янукович прогнозирует увеличение урожая на 12-13% по сравнению с прошлым годом

Урожай в Украине увеличится на 12-13% по сравнению с прошлым годом, поэтому нужно обратить внимание на обеспечение его хранения и транспортировки, заявил Президент Украины Виктор Янукович во время заседания Совета регионов в Борисполе (Киевская обл.).

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказал: «Мы в этом году имеем неплохую ситуацию на селе. Рост урожая будет на уровне 12-13% по сравнению с прошлым годом».

При этом Президент подчеркнул, что необходимо «подумать, как это урожай сохранить, реализовать по нормальным ценам, обеспечить подготовку к следующему году».

Янукович также отметил, что по итогам 2013 года Украина будет на втором месте в мире по экспорту пшеницы, ячменя и кукурузы.

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«Урожаи позволяют нам реализовать внутренние потребности и значительно увеличить экспортный потенциал. 4 области уже намолотили 4 млн тонн зерновых и зернобобовых… Максимально эффективное использование урожая – задача не только аграрного сектора, а всей Украины. Поэтому нужно позаботиться о транспортной и логистической инфраструктуре», - подчеркнул глава государства.

Поэтому, по его словам, надо расчищать русло Днепра для возобновления судоходства. «Развитие речного транспорта поможет повысить конкурентоспособность товаров. Это наше преимущество», - добавил Янукович.

Как сообщал УНИАН, в текущем году в Украине собрано 32,2 млн тонн ранних зерновых, из которых 22,8 млн тонн приходится на пшеницу, 7,7 млн тонн на ячмень. Урожай кукурузы в 2013 году Минагропрод прогнозирует на уровне 26 млн тонн, масличных - 13 млн тонн. В целом министерство ожидает, что в 2013 году Украина соберет рекордные 58 млн тонн зерна против 46,2 млн тонн в 2012 году.

По состоянию на 11 октября, украинские аграрии собрали 43,3 млн тонн зерновых.