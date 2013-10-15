Минрегион уверяет, что отопление включили по всей Украине

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По данным Минрегиона, всего в Украине на сегодняшний день работает 99,98% котельных - 24,7 тыс. В частности, за последние сутки в работу было запущено 35 котельных.

Согласно сообщению, в Киеве из 248 котельных в работу запущено 243, а отапливается 99,84% жилых домов - 10,9 тыс.

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Пресс-служба напоминает, что в министерстве действует оперативно-диспетчерская служба, которая осуществляет круглосуточный мониторинг начала отопительного сезона в регионах Украины.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул дал задание ускорить подключение объектов социальной сферы и жилых домов к отоплению в связи с аномально холодной осенью.

В начале октября премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что отопительный сезон можно начинать во всех регионах страны, поскольку энергоресурсов на осенне-зимний период заготовлено достаточно.