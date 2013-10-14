Завтра в Украине будут туманы и дожди

Завтра ночью на Закарпатье и в Карпатах, а днем на правобережье временами ожидаются дожди, на остальной территории Украины без существенных осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15°; на юге и Закарпатье ночью 7-12°, днем 13-18°.

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В Киеве и области во вторник - без осадков, лишь во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 10-15°, в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.