На этой неделе в Украину вернутся осенние дожди и холод

На этой неделе погодные условия в Украине ухудшатся, сообщил начальник Украинского гидрометцентра Николай Кульбида на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

“На этой неделе погодные условия будут отличаться от предыдущей”, - сказал он.

По его словам, в начале недели – 14-15 октября - в Украине будет такая же погода, как в предыдущие дни — переменная облачность, преимущественно без осадков, и только в западных областях, к которым приблизится атмосферный фронт, пройдут небольшие и умеренные дожди.

На протяжении 16 октября атмосферный фронт и его влияние достигнет не только западных, но и центральных областей Украины, за исключением крайнего юга и юго-востока. Таким образом, в этих регионах также пройдут небольшие и умеренные дожди, сказал Кульбида.

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Он отметил, что в Закарпатской области 17 октября ожидаются очень сильные дожди, которые формируют определенный подъем уровня воды в реках, но учитывая, что сейчас уровень воды в горных реках низкий, это лишь улучшит гидрологическую ситуацию в регионе.

На протяжении 18-19 октября, за исключением западных областей, ночью на территории Украины ожидается дождливая и прохладная погода. Температура воздуха снизится ночью сначала в западных областях, а затем в большинстве регионов Украины и будет составлять 1-6 градусов тепла, на севере столбик термометра упадет ниже нуля на 1-2 градуса, а дневная температура не будет превышать 4-9 градусов тепла.

“Однако этот период похолодания будет не длительный и, начиная с 20 октября, осадки прекратятся и температура постепенно будет повышаться. И таким образом через неделю можно ожидать возвращения еще одной волны тепла в Украину”, - сказал Кульбида.